Янукович: Требование МВФ поднять цену на газ для населения на 50% - неприемлимо

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подтверждает неприемлемость требования Международного валютного фонда повысить цену на газ для населения на 50%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил, выступая на торжественном собрании по случаю Международного женского дня.

«Требование МВФ поднять цену на газ для населения на 50% является неприемлемым», - заявил В.ЯНУКОВИЧ. «Мы на это не согласились и никогда не согласимся», - добавил он.