Янукович: Требование МВФ поднять цену на газ для населения на 50% - неприемлимо
11:43, 06 марта 2012Политика
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Об этом глава государства сообщил, выступая на торжественном собрании по случаю Международного женского дня
Виктор Янукович
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подтверждает неприемлемость требования Международного валютного фонда повысить цену на газ для населения на 50%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил, выступая на торжественном собрании по случаю Международного женского дня.
«Требование МВФ поднять цену на газ для населения на 50% является неприемлемым», - заявил В.ЯНУКОВИЧ. «Мы на это не согласились и никогда не согласимся», - добавил он.
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