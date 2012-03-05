Россияне находят избирательные бюллетени в мусорниках

После выборов Президента россияне находят пакеты с бюллетенями в мусорных контейнерах.

Как сообщает РИА «Новости», прохожий в Нижнем Новгороде обнаружил в мусорном контейнере пакет с открепительными удостоверениями и бюллетенями для голосования.

По информации заместителя начальника полиции Нижегородской области по охране общественного порядка Андрея ШМОНИНА, пакет был найден сегодня утром. По данному факту будет проведена проверка.

В Нижегородской области во время голосования на президентских выборах был предотвращен вброс открепительных талонов и бюллетеней. Сообщения о попытках вброса поступили от секретарей избирательных комиссий.

Явка на выборах Президента РФ в Нижегородской области составила 67,02%. За Владимира ПУТИНА проголосовали 63,9% нижегородцев.