Карасев: Путин будет слабым президентом, но это выгодно для Украины

Победивший на президентских выборах в России 5 марта председатель правительства Владимир ПУТИН будет слабым Президентом, но это выгодно для Украины.

Об этом политолог Вадим КАРАСЕВ заявил в комментарии УНИАН.

«Если говорить о новом этапе украинско-российских отношений после победы Владимира ПУТИНА на президентских выборах в России, то необходимо исходить из того, что это была победа, вырванная не у конкурентов, ни даже у формирующегося сопротивления в России, а у времени. Эта победа стала возможной только благодаря тому, что по времени она совпала только с началом конца «путинской эпохи» и в целом «путинской России», – сказал В.КАРАСЕВ.

«Это будет слабая власть, это будет слабый Президент, который будет терять своих сторонников. А стало быть, ослабленный, хотя и рейтинговый пока Президент, - это менее в целом опасный Президент для Украины, поскольку у него в тылу будет все меньше и меньше точек опоры», - сказал В.КАРАСЕВ.

Он высказал мнение, что для компенсации этой слабости В.ПУТИН будет проявлять внешнеполитическую активность, иногда агрессию, прежде всего, - на постсоветском пространстве и, прежде всего, в отношении Украины.

«Но это даже к лучшему: чем больше напора, тем больше сопротивления, чем слабее ПУТИН, тем лучше позиции Украины. В том числе и по газу, и по другим спорным проблемам. Поэтому Украине сейчас нужно выдержать паузу, не спешить, несмотря на показную внешнеполитическую активность ПУТИНА, а затем уже научиться работать с той Россией, которая формируется на руинах путинской», - подчеркнул политолог.

Он охарактеризовал третью победу В.ПУТИНА на президентских выборах как «триумф и трагедию». При этом, по словам В.КАРАСЕВА, став президентом, В.ПУТИН престал быть национальным лидером. По мнению В.КАРАСЕВА, проблемы В.ПУТИНА, как главы государства, будут только нарастать, так как «креативный класс» в России отказал ему в доверии.

Как сообщал УНИАН, по данным ЦИК РФ, по итогам обработки более 99% протоколов на выборах Президента России за В.ПУТИНА проголосовали 63,65% избирателей.