Суд взял неделю, чтобы определиться, как судить Пукача

Печерский районный суд Киева до 11.00 12 марта должен определиться, можно ли проводить рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-генерала МВД Украины Алексея ПУКАЧА в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе в смешанном режиме - частично в закрытом, частично в открытом.

Об этом УНИАН сообщила адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, заметив, что соответствующее решение сегодня на заседании было принято судом по ее ходатайству.

По словам В.ТЕЛИЧЕНКО, в этом ходатайстве она обстоятельно дала объяснение, что, в соответствии с нормами действующего законодательства, суд может слушать дело частично в закрытом режиме (там, где содержатся материалы, составляющие государственную тайну) и частично в открытом (там, где такой тайны нет).

«Заслушав мое ходатайство, суд принял решение дополнительно изучить материалы дела с тем, чтобы принять соответствующее решение», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Адвокат напомнила, что судебный процесс находится на стадии изучения материалов уголовного дела.

Справка УНИАН. Убийство Г.ГОНГАДЗЕ было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый – А.ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан.

Генеральная прокуратура Украины 31 марта 2011 года утвердила обвинительное заключение и передала в Печерский райсуд Киева для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении А.ПУКАЧА.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что обвиняемый в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея ПОДОЛЬСКОГО и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.