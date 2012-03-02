В Херсоне задержали студентов, которые «высмеивали» Януковича

В Херсоне милиция задержала студентов, которые расклеивали листовки, высмеивающие Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель Сектора по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, полковник милиции Елена РЕНКАС, 29 февраля в вечернее время на ул. Кулика в Херсоне работники милиции задержали двух студентов 4-го и 5-го курсов Херсонского национального технического университета (ХНТУ).

Молодые люди были задержаны во время расклеивания листовок, в которых, как указано в протоколе задержания, «в грубой и оскорбительной форме высмеивается глава государства». Другие детали о содержании листовок не сообщаются. Всего у студентов изъяли 19 листовок.

Со студентов также были получены объяснения, после чего их отпустили.

«Студенты даже не были задержаны, только доставлены в райотдел милиции для дачи пояснений. В милиции они были 2-3 часа, после чего их отпустили. Каких-либо дальнейших процессуальных действий по данному поводу не проводилось, уголовное дело не возбуждалось. Только в день задержания проводилась проверка по факту расклейки листовок и источников их появления», - сообщила Е.РЕНКАС.