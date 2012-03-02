Герман возмущена высказываниями Литвина о женщинах

Руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Украины Анна Герман призывает спикера Верховной Рады Владимира Литвина извиниться перед украинскими женщинами за свои высказывания.

Об этом он заявила в комментарии Корреспондент.net.

"Меня удивило, что Владимир Литвин назвал украинской традицией ставить женщину на низшую по сравнению с мужчиной ступень. Это не соответствует также и христианской ментальности, о которой вспоминает Владимир Михайлович. Церковь и вера всегда ставили Деву Марию, матерь Господа нашего, на самую высокую вершину", - подчеркнула Герман.

Она отметила, что в украинской традиции, начиная со Святой княгини Ольги, женщина всегда занимала равное с мужчиной положение. "Так что украинской традиции, согласно которой женщину ставят ниже мужчины, не существует", - заявила Герман.

"Я бы очень хотела, чтобы Литвин, выступая за гендерный паритет в украинском парламенте, не ссылался ни на ментальность, ни на традиции, которых никогда не существовало в украинской истории", - подытожила Герман.

Напомним, сегодня, 2 марта, спикер Верховной Рады Владимир Литвин выразил сомнения в целесообразности законодательного определения квот представительства женщин в органах государственной власти.

"Но общество не будет выполнять (законодательные нормы - ред.), если мы не избавимся от того, что у нас есть уже традицией и, в принципе, оно входит в христианскую ментальность, согласно которой мужчина - это высшее существо, так как женщина создана была из ребра Адама. Соответственно она уже стоит на низшей ступени", - сказал он.