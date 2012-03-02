Госминистр пригласила Евгению Тимошенко в Ирландию
07:30, 02 марта 2012Политика
1524 0
Обсудить ситуацию с ее матерью
Государственный министр Ирландии по европейским делам Люсинда КРЕЙГТОН пригласила дочь бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Евгению посетить Ирландию для обсуждения ситуации с заключением ее матери.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинским журналистам в Брюсселе заявил первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Григорий НЕМЫРЯ.
«Была приглашена Евгения посетить Ирландию, чтобы провести соответствующие встречи», – сказал он.
По словам Г.НЕМЫРИ, приглашение Л.КРЕЙГТОН сделала во время встречи с Е.ТИМОШЕНКО в рамках саммита Европейской народной партии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter