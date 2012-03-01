Яворивский прогнозирует переворот в Украине

Народный депутат Украины (фракция «БЮТ-«Батькивщина») Владимир ЯВОРИВСКИЙ полагает, что весной этого года в Украине может произойти переворот в результате общенациональной забастовки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной организации партии «ВО «Батькивщина», об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Луганске.

«В ближайшее время Украину ожидает волна массовых протестов, именно с Востока начнется народный бунт. Только по официальным данным Центра Разумкова, около 67% граждан уже сегодня готовы к активным протестным действиям», – сказал народный депутат.

При этом он предположил, что силовой сценарий разгона протестов власти осуществить не удастся. «Я думаю, кровь украинцев не прольется, так как полуголодная и доведенная до предела армия быстро перейдет на сторону народа. Также, я думаю, поступят и другие правоохранительные органы», – отметил В.ЯВОРИВСКИЙ.