Руководители Верховной Рады о приговоре Луценко

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН соглашается с критическими высказываниями, которые прозвучали по поводу вынесения приговора экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Житомире, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН по поводу рисков международной изоляции Украины в связи с резкими заявлениями со стороны представителей европейских структур, касающимися приговора Ю.ЛУЦЕНКО.

«Я согласен с критическими замечаниями, которые по этому поводу прозвучали после вынесения приговора Юрию ЛУЦЕНКО», - отметил В.ЛИТВИН.

При этом добавил: «Я думаю, что мы в Украине – те, кто принимают решения, должны осознать ответственность за дальнейшее развитие и принятие соответствующих решений».

Комментируя заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея КЛЮЕВА о том, что именно ВР оказывает сопротивление декриминализации статей Уголовного кодекса, по которым осуждена экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО, В.ЛИТВИН отметил, что «не должен в этом плане действовать принцип невестки, которая всегда везде и во всем виновата».

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Заместитель Председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО заявляет, что если власть хочет убедить украинское общество и международное содружество, что она действовала по отношению к экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО справедливо, то уже должны быть открыты уголовные дела в отношении тысяч должностных лиц, которые за бюджетные средства организуют праздники и дарят чиновникам квартиры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, по его мнению, для всех международных и отечественных экспертов очевиден тот факт, что в деле Ю.ЛУЦЕНКО речь идет о явной политической мести.

В то же время, анализ обвинения Ю.ЛУЦЕНКО в неэффективном использовании государственных средств для организации празднования Дня милиции и приобретения квартиры водителю не по форме, а по содержанию показывает, что по аналогии необходимо открывать уголовные дела в отношении даже не сотен, а тысяч высокопоставленных должностных лиц.

Н.ТОМЕНКО заметил, что каждый день появляется информация о «пышных» празднованиях, которые за бюджетные средства организуют местные чиновники и чиновники центральных органов исполнительной власти.

По словам Н.ТОМЕНКО, в размахе покупки квартир для «своих» чиновников нынешняя власть «перещеголяла» все предыдущие вместе взятые.

Заместитель Председателя ВР считает, что «сегодня существует схема поддержки властью «нужных людей»: сначала она приглашает на должности «своих» из «братского» Донецкого региона, а затем за бюджетные средства покупает им квартиры».

В качестве примера Н.ТОМЕНКО назвал Черкасскую область, где, по подсчетам журналистов, за период управления областью председателя областной госадминистрации Сергея ТУЛУБА «на руководящие должности было приглашено 176 выходцев из восточной Украины, подавляющее количество которых приехали из Донецкой области. За счет бюджетных средств главному врачу детской больницы, который приехал из Донецкой области, выделено около полумиллиона бюджетных средств, а на приобретение квартиры председателю Каневской райгосадминистрации, который тоже родом из Донбасса, выделено 300 тысяч гривен».

По словам Н.ТОМЕНКО, таких примеров сегодня более чем достаточно.