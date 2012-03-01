Шесть партий договорились о едином кандидате в Ровенской области

В Ровенской области представители шести оппозиционных партий, входящих в областной Комитет сопротивления диктатуре, договорились о выдвижении и поддержке единого кандидата в каждом из пяти мажоритарных округов на выборах в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, представители этих политических сил подписали соответствующий меморандум, в котором заявили о необходимости консолидации и совместных действий во время следующих парламентских выборов.

В частности, предусматривается, что кандидаты в народные депутаты будут «предлагаться исключительно организациями на местах, а не будут «назначенцами» руководящих органов партий».

Меморандум подписали представители облорганизаций Украинской народной партии, ВО «Свобода», ВО «Батькивщина», партии «Гражданская позиция», Христианско-демократического союза и «Народной самообороны».

В то же время, как отметила на пресс-конференции председатель облорганизации УНП Светлана НИКОЛИНА, вскоре этот документ подпишут руководители еще шестерых организаций политических партий, которые входят в КСД. «Сегодня было положено начало объединению оппозиционных сил в Ровенской области. Мы обречены объединяться – лишь действуя согласованно, у нас есть шанс остановить диктатуру, которая нависла над Украиной», - отметила С.НИКОЛИНА.

Кроме меморандума, представители этих партий подписали соглашение о совместных действиях на выборах, в котором, в частности, говорится о том, что оппозиционные силы отказываются от «политической взаимной критики и декларируют принцип взаимоуважения и отказа от борьбы».