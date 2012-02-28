Иващенко говорит, что результаты его медосмотра перекручивают

Бывший временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО утверждает, что Государственная пенитенциарная служба использует заключения медиков для тенденциозного информирования общественности о реальном состоянии его здоровья.

Об этом идет речь в заявлении В.ИВАЩЕНКО, переданном агентству УНИАН его адвокатами.

Как отмечает В.ИВАЩЕНКО, поводом для заявления стало сообщение пресс-службы Государственной пенитенциарной службы от 24 февраля после очередного осмотра состояния его здоровья членами комиссии Министерства здравоохранения в медчасти Киевского следственного изолятора.

«Должен констатировать, - заявляет В.ИВАЩЕНКО, - что, к сожалению, уже стало неприличной «традицией» использование моего комиссионного медицинского осмотра, главным образом, как «информационного повода» для тенденциозного, неправдивого сообщения на основе слишком свободно искаженного толкования этой пресс-службой акта комиссионного осмотра».

По словам В.ИВАЩЕНКО, его адвокаты уже обращали на это внимание в своем сообщении для СМИ 3 февраля, указывая при этом не только на искажение пенитенциарной службой содержания акта, но и на произвольное дописывание «от себя».

«То же, - продолжает В.ИВАЩЕНКО, - позволила себе пресс-служба ГПтСУ и в этот раз, в частности, без малейшего стыда в ее последнем сообщении указано следующее: «В акте комиссионного осмотра также отмечено, что в лечении в специализированных заведениях здравоохранения за пределами Киевского СИЗО заключенный не нуждается».

В.ИВАЩЕНКО подчеркивает, что в действительности подобных заключений в медицинском акте его обследования нет.