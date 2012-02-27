Прямую трансляцию из Печерского суда не разрешили

Руководство Печерского районного суда г. Киева не разрешило «5 каналу» и ТВi проводить, как планировалось, прямую трансляцию вынесения приговора экс-министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО.

Об этом журналистам сообщили коллеги из указанных телеканалов, отметив, в частности, что кабели от передвижных телестанций уже были протянуты, но милиция, осуществляющая охрану помещения суда, запретила их подключать, ссылаясь на решение председателя суда Инны ОТРОШ.

Также из-за плохой организации в зал заседаний не смогла попасть часть представителей СМИ. Вместо этого в зал прошли народные депутаты от оппозиционных фракций, отдельные представители посольств иностранных государств в Украине.

Охрана суда отказывается пропустить журналистов даже в коридор, мотивируя это тем, что не только в малом зале нет места, но и нет месте даже в коридоре, у входа в зал.