Украинские журналисты в Одессе инициируют Форум независимых СМИ

В Одессе украинские журналисты инициировали создание «Одесского форума независимых СМИ» и Фонда поддержки независимых региональных журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, инициаторами этого выступили журналисты телекомпаний «ТВі» и «Новая Одесса», областных газет «Чорноморські новини», «Юг», интернет-издание «Взгляд из Одессы». Все они участники обсуждения за «круглым столом» проблем, касающихся свободы слова, фактов цензуры в Украине и информационной безопасности в контексте европейского выбора,

Инициаторов создания «Одесского форума независимых СМИ» поддержали председатель Комиссии по журналистской этике Владимир МОСТОВОЙ, Одесское отделение Независимого медиа-профсоюза, собкоры центральных и международных СМИ в Одессе, украинских и зарубежных экспертов по коммуникационным технологиям.

Участники встречи за «круглым столом» обменялись мнениями о проблемах обеспечения свободы слова в Украине и в Одесском регионе в частности, внесли предложения о путях противодействия давлению на СМИ властных структур, организационной и правовой поддержке журналистики, принципов формирования организационного комитета по созданию «Одесского форума независимых СМИ» и Фонда поддержки независимых журналистов.

По мнению В. МОСТОВОГО, «важно, чтобы учредителями и спонсорами Фонда поддержки независимых журналистов были люди, представляющие различные структуры. Во всяком случае, это не должны быть, к примеру, люди какой-то одной политической силы. Надо также обстоятельно взвесить, не только источники финансирования фонда, но определить, на какие именно цели направить привлеченные средства».

Участники «круглого стола», представляющие «Зеркало недели», «Московские новости», УНИАН, «РБК-Украина», ТРК «ZIK» и другие СМИ высказались в поддержку инициативы редакторов местных масс-медиа создать оргкомитет по созданию Фонда поддержки независимых журналистов и провести в июне-июле текущего года общенациональный «Одесский форум независимых СМИ»