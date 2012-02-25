В центре Львова сошлись четыре колонны оппозиции

Во Львове ко второй годовщине президентства Януковича состоялся митинг объединенной оппозиции

Львов. 15 февраля. УНИАН. Сегодня во Львове состоялся многотысячный митинг протеста оппозиционных сил, посвященный второй годовщине президентства Виктора ЯНУКОВИЧА и флеш-моб «Похороны утраченных возможностей».

Как передает корреспондент УНИАН, на акции, которая состоялась на площади возле памятника Тарасу Шевченко, собралось около 4 тысяч человек под флагами «Свободы», «Фронту змін", «Батьківщини», «Нашей Украины», Конгресса украинских националистов, партии «УДАР» Виталия Кличко» «Гражданской позиции», «Партії Защитников Отчизны». Участники акции держали плакаты с надписями: «Политзаключенным – свободу!», «Нет – Януковичу!», «Вторая годовщина уничтожения Украины», «Юле – свободу!», «Свобода нации – против произвола кланов» «Очистим власть – будет порядок!», «За социальную и национальную справедливость».

Для проведения митинга участники акции сошлись у памятника Тарасу Шевченко четырьмя колоннами: ВО «Свобода» - от Львовского областного совета, «Фронт змін» - от памятника М.Грушевскому, «Батьківщина» - от памятника И.Франко, остальные оппозиционные партии – от памятника Жертвам коммунистических преступлений.

Перед началом митинга на большом экране в центре Львова демонстрировались кадры событий 22 января в Киеве и выступления лидеров оппозиционных сил Украины.

На митинге выступили председатель Львовского областного совета Олег ПАНЬКЕВИЧ, заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО, депутаты Львовского областного совета Ирина ФАРИОН (ВО «Свобода»), Степан КУБИВ («Фронт змін»).

О.ПАНЬКЕВИЧ, в частности, выразил благодарность присутствующим, которые собрались на митинг. «Я благодарен политическим силам, которые предпринимают шаги для объединения, ради нашего общего дела. Сейчас вся Украина наблюдает за Львовщиной, потому что именно здесь живет дух Степана Бандеры, отсюда ширится дух украинского национализма, происходит реальное продвижение нации, что так необходимо».

И.ФАРИОН в своем выступлении отметила: «Никчемность власти слишком очевидна, чтобы его анализировать в формате митингового выступления. Важнее выяснить, меняется ли общество под воздействием этого, и как?» Депутат отметила, что невозможны качественные изменения без осознания причин перманентных поражений при созидании нашей государственности. «Главная причина – нехватка духовной силы и нациецентрической идеи в созидании государства. Где нет идей – там господствуют технологии. Технологии привлекательны по форме, но мертвы по сути. Невозможно воплощение идеи без служения ей. Это способ превратить современную политику, что, подобно «танцам паралитика» – в создание государства. Для этого следует крепчать и мужать внутренне. Только при одном условии «висяться царі» – когда «маліють люди». Возвращаем себе достоинство человеческое и национальное через сопротивление от самого малого до самого большого», - отметила И.ФАРИОН.

Участники митинга приняли Обращение к украинскому народу «О политической ситуации в Украине», которое огласили председатели Львовских областных организаций политических сил – ВО «Свобода» Ирина СЕХ, ВО «Батькивщина» Роман ИЛЫК, «Фронту змін» Степан КУБИВ.

Обращение участников митинга было передано председателю Львовского областного совета О.ПАНЬКЕВИЧУ для рассмотрения и дальнейшего принятия депутатами областного совета на сессионном заседании, которое запланировано на 28 февраля.

После завершения митинга объединенной оппозиции, молодежные организации ВО «Свобода», ВО «Батькивщина», «Фронт змін» ко второй годовщине президентства В.ЯНУКОВИЧА провели флеш-моб «Похороны утраченных возможностей».

В символический бумажный гроб молодежь положила надписи: «Черноморский флот», «судопроизводство» «дипломы», «вера в будущее», «социальная защита», «украинская песня», «свобода слова» «работа», «доступное жилье», «демократия», «уверенность в будущем». Дальше «похоронная процессия» отправилась к помещению Львовской облгосадминистрации, где участники флеш-моба оставили символический гроб с «утраченными возможностями» у центрального входа в помещение ОГА.