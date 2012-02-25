Янукович о свободе слова, конкурентной среде и остатках ментальности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что власть будет реагировать на все сигналы об ограничении свободы слова.

Об этом он заявил в телеинтервью, которое транслировалось на канале ICTV.

«Если такие случаи есть, значит, мы должны отслеживать, какие меры принимаются, какая реакция. Не было такого случая, чтобы мы не реагировали, если возникали эти вопросы», – заявил В.ЯНУКОВИЧ.

«Никогда за все время, когда я был у власти, я не ставил вопрос ограничения свободы слова. Никогда! То есть мы не ставили себе это за цель. Напротив, мы ставили вопрос, как создать конкурентную среду. А конкурентную среду невозможно создать без свободы слова», – сказал Президент.

В то же время он согласился, что определенные вопросы относительно свободы слова в Украине существуют, что, по мнению В.ЯНУКОВИЧА, связано с «остатками ментальности прошлого» у чиновников разных уровней. «Но что касается динамики, конечно, таких случаев становится все меньше и меньше. Я уверен, что мы на этом пути преодолеем те недостатки, которые у нас еще есть», – сказал он.