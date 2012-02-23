В Минздраве есть документ, что Тимошенко не разрешила брать анализ крови

Министерство здравоохранения Украины опровергает заявление канадского врача относительно обследования экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, украинские врачи, которые входили в состав совместной комиссии, созданной для медицинского осмотра Ю.ТИМОШЕНКО, заявляют, что комментарии канадского врача – члена данной общей комиссии, предоставленные в СМИ, не отвечают действительности

В Минздраве утверждают, что комиссия предложила Ю.ТИМОШЕНКО медицинское обследование и проведение лабораторных исследований.

Медицинское обследование было проведено иностранными специалистами по получении соответствующего информированного согласия пациента, на проведение лабораторных исследований Ю.ТИМОШЕНКО соответствующего информированного согласия, как того требует законодательство Украины, не предоставила (о чем свидетельствует соответствующий акт), отмечают в Минздраве.

Во время коллегиального обсуждения и в предварительном заключении канадских врачей претензий к работе совместной комиссии не было, отметили в ведомстве.

Претензии к украинской власти являются безосновательными, поскольку со стороны правительства Украины и других государственных органов были обеспечены все условия для проведения успешной работы совместной медицинской комиссии, считают в Минздраве.

Что касается комментариев канадского врача по поводу «введения ТИМОШЕНКО Ю.В. веществ, которые запрещены в Канаде», Минздрав сообщает, что для лечения пациентки используются исключительно препараты, которые зарегистрированы и разрешены к применению в Украине.

Как сообщал УНИАН, по данным «Украинской правды», канадский врач Петер КУЙТАН заявил, что власть Украины запретила канадским врачам сделать необходимые анализы для установления диагноза Ю.ТИМОШЕНКО, а самая заключенная от тестов не отказывалась.

По словам П.КУЙТАНА, который входил в состав делегации, после встречи с Ю.ТИМОШЕНКО стало понятно, что она нуждается в анализе крови и токсикологическом тестировании.

"Несмотря на то, что у канадской команды было оборудование для проведения анализов, которое могло выдать результаты незамедлительно, украинская власть отказалась разрешить его использовать, заявляя, что мы нарушим несколько законов, что может привести к уголовному преследованию", - говорится в заявлении врача.

П.КУЙТАН добавил, что врачи обратили внимание чиновников, что именно украинское правительство их пригласило, а это оборудование было перечислено в оригинальных официальных документах.

"Госпожа ТИМОШЕНКО была полностью согласна с нашими предложениями и просила конфиденциальное и независимое тестирование", - добавил он.

"Властные чиновники также запретили сбор каких-либо необходимых образцов для анализа", - отмечает врач.

"Какие-либо заявления о том, что она отказалась от независимого тестирования - неправда", - подчеркнул П.КУЙТАН.

"Я считаю, что эта женщина больна и находится в состоянии постоянном боли - это состояние требует токсикологического тестирования и других лабораторных исследований. Я также выразил обеспокоенность по поводу введенных ей веществ, которые запрещены в Канаде", - добавил врач.