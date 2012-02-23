Комитет по свободе слова возглавил нунсовец

Верховная Рада Украины приняла постановление «О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины «Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины шестого созыва и избрании председателя, первого заместителя, заместителей председателя, секретаря и членов Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 345 из 419 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным постановлением предусмотрено избрать народного депутата Юрия СТЕЦЯ (фракция НУ-НС) председателем Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации.

Проект постановления был предложен руководителями фракций НУ-НС Николаем МАРТЫНЕНКО и "БЮТ-Батькивщина" Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ.

Как сообщал УНИАН, 13 января Верховная Рада отозвала члена фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрея ШЕВЧЕНКО м должности главы Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации.

За принятие соответствующего решения проголосовали 245 народных депутатов из 381, зарегистрированного в сессионном зале. «За» проголосовали 187 депутатов от Партии регионов, 2 – от НУ-НС, 25 – от КПУ, 20 – от Народной партии, 10 внефракционных и один член группы «Реформы ради будущего». Фракция «БЮТ-Батькивщина» не дала ни одного голоса.

Перед рассмотрением этого вопроса А.ШЕВЧЕНКО заявил, что его отставка имеет «политические мотивы и персональные».