«Батькивщина» требует прекратить дезинформацию о здоровье Тимошенко

Партия «Батькивщина» требует от Министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры и Государственной пенитенциарной службы прекратить спекуляции и дезинформацию на тему здоровья экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии.

«Чиновники Министерства здравоохранения заврались, пытаясь выполнить политический заказ Банковой по дискредитации лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО», - заявили в «Батькивщине».

По словам авторов заявления, «Раиса МОИСЕЕНКО и другие члены медкомиссии от Минздрава, представители Генпрокуратуры и пенитенциарной службы, проводя лживые пресс-конференции, тиражировали искаженный диагноз, комментировали действия зарубежных специалистов и своими заявлениями продолжали оправдывать режим ЯНУКОВИЧА и сознательно занимались дезинформацией общественности».

В партии выразили надежду, что власть также прислушивается к просьбе немецких врачей прекратить спекуляции вокруг здоровья Ю.ТИМОШЕНКО.

Также «Батькивщина» просит Минздрав «взять пример со своих зарубежных коллег - здоровье человека ставить выше политических указаний с Банковой и сконцентрироваться на предоставлении Юлии ТИМОШЕНКО необходимого лечения по рекомендациям международных врачей».