Хорошковский опровергает слухи об угрозе дефолта
Но страна - на пределе безопасного уровня
Министр финансов Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявляет, что дефолт Украине не угрожает.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания финансового комитета Верховной Рады.
«Дефолта не будет», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ, комментируя сообщение по этому поводу отдельных зарубежных СМИ.
По его словам, пиковые выплаты по госдолгу запланированы на февраль и март текущего года, по 8 млрд. грн. в каждом месяце.
Другие значительные выплаты предусмотрены на 4 июня и октябрь текущего года.
Минфин проводит перекредитование этих долгов, так как, по словам министра, обеспечить их обслуживание за счет бюджетных поступлений невозможно.
В.ХОРОШКОВСКИЙ считает, что Украина на сегодня находится еще в рамках безопасного уровня госдолга, но уже на его пределе.