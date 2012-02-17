Власенко не понимает, как нос Пшонки попал в конверт с диагнозом Тимошенко

Защитник экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что власть начала кампанию по дискредитации иностранных врачей, которые в составе международной медицинской комиссии обследовали состояние здоровья его подзащитной, сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Это абсолютно свидетельствует о том, что власть, и, в частности, Минздрав, четко знают, что они доносят до граждан Украины неправдивую информацию, они ожидают жесткое заявление врачей, которые принимали участие в обследовании, и именно поэтому, предупреждая ситуацию, начали работать, через Министерство иностранных дел рассылая письма, дискредитируя тех врачей, которые принимали участие в международной медицинской комиссии. Это все спланированная акция по укрывательству от украинских граждан, от европейского содружества реального состояния здоровья Юлии ТИМОШЕНКО", - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Защитник допустил, что иностранные врачи обязательно отреагируют на такие действия власти Украины. "Я убежден, что какой-либо независимый врач не сможет промолчать в этой ситуации. То, что заявляет МОИСЕЕНКО (заместитель министра здравоохранения Украины), диаметрально противоположно потому, что заявляли иностранные врачи во время обследования. Допустим, если бы меня оболгали, я бы вышел на пресс-конференцию и об этом сказал бы. Поэтому я думаю, что реакция должна быть со стороны всех участников международного медицинского консилиума", - объяснил он.

С.ВЛАСЕНКО добавил, что, несмотря на тяжелое состояние здоровья, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО продолжала знакомиться с материалами дела относительно деятельности корпорации "Единые энергетические системы Украины".

"Мы ожидаем, что заключение врачей получим в начале следующей недели. Я получил письменное согласие Юлии ТИМОШЕНКО на обнародование полностью или частично диагноза, в зависимости от той лжи, которая дальше будет распространяться властью", - подчеркнул он.

Кроме того, защитник считает, что генеральный прокурор Виктор ПШОНКА не имел права комментировать заключение иностранных врачей.

"Кстати, мне не известно, на каком основании господин ПШОНКА эту информацию получил. На каком основании генеральный прокурор получил конфиденциальную информацию, которая его не касается?", - добавил С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 14-15 февраля медицинская комиссия в составе немецких, канадских и украинских специалистов обследовала Ю.ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии.

Сегодня, 17 февраля, В.ПШОНКА заявил, что, согласно результатам обследования экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, проведенного иностранными врачами, она не нуждается ни в стационарном лечении, ни оперативном вмешательстве.