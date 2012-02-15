Клюев рассказал, чем займется в СНБО

Новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей КЛЮЕВ заявляет о необходимости повышения качества реформирования силовых структур.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.КЛЮЕВА со ссылкой на секретаря СНБО.

"Когда мы говорим о защите национальных интересов, повышении обороноспособности Украины, важно понимать, что речь идет о целом комплексе задач. Это не только профессионализм и мобильность армии, но и современный уровень ее вооружения, а значит - серьезные шаги по развитию военно-промышленного комплекса. Это также означает повышение эффективности специальных служб для защиты интересов страны, и в первую очередь - экономических", - цитирует пресс-служба А.КЛЮЕВА.

Секретарь СНБО среди задач деятельности этого органа назвал координацию работы по активизации военно-технического сотрудничества Украины как со странами СНГ, так и со многими другими государствами.

В то же время, по его словам, в контексте судебно-правовой реформы важны изменения в работе всей правоохранительной системы, повышение качества ее функционирования и минимизация коррупции в силовых структурах.

«Вы прекрасно знаете, что нам еще очень много нужно сделать, чтобы каждый человек чувствовал себя защищенным не только от преступности, но и от произвола правоохранителей», - отметил А.КЛЮЕВ. Он убежден, что коррупция является одной из значительных угроз для существования эффективного государства.

Важной задачей секретарь СНБО считает и обеспечение экологической и техногенной безопасности страны. "Изношенность промышленности и инфраструктуры не позволяет власти расслабляться ни на минуту", - подчеркнул он.

"Существует много другие проблемы, которые также являются угрозой для страны. Это и международная преступность, и нелегальная миграция и многое другое", - считает А.КЛЮЕВ.

Секретарь СНБО отметил, что для него новая должность - "возможность сосредоточиться на решении стратегически важных для Украины задач, реальными делами обеспечить укрепление безопасности и конкурентоспособности нашего государства во всех сферах - политической, экономической и гуманитарной". "Украина должна стать весомым политическим и экономическим игроком на международной арене", - резюмировал А.КЛЮЕВ.