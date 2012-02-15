Регионал заявляет, что министр юстиции обманывает Януковича

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Валерий КОНОВАЛЮК заявляет, что Министерство юстиции Украины готовит проект закона «О документах Украины, которые удостоверяют личность, подтверждают гражданство Украины, дают право на выезд из Украины и въезд в Украину», который «потребует огромных бюджетных затрат и ударит по благосостоянию каждой украинской семьи».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

В частности, В.КОНОВАЛЮК отметил, что непринятие Украиной в 2011 году проекта закона о биометрических паспортах привело к тому, что в феврале текущего года Европейская Комиссия отметила ограниченный прогресс Украины в принятии законодательства относительно защиты документов.

По словам депутата, чтобы выйти из патовой ситуации в безвизовом диалоге с ЕС, Министерство юстиции Украины подготовило свой проект закона «О документах Украины, которые удостоверяют личность, подтверждают гражданство Украины, дают право на выезд из Украины и въезд в Украину».

Ссылаясь на проект закона, копией которого он располагает, В.КОНОВАЛЮК заявил, что этот «сырой и противоречивый законопроект вряд ли исправит ситуацию».

По словам члена ПР, «то, что готовит Минюст на протяжении восьми месяцев - назвать законопроектом очень сложно. Предложив Президенту ветировать парламентский закон №8507, который прошел международную экспертизу и получил высокую оценку европейских специалистов, Минюст должен был предложить качественный документ. Вместо этого предлагают сырой и очень спорный законопроект. Даже беглый анализ некоторых его положений вызывает крайнее удивление и ставит под сомнение профессионализм и компетенцию авторов».

По словам В.КОНОВАЛЮКА, проект, который разрабатывает Министерство юстиции Украины, «не учитывает даже ту правовую позицию, которую Минюст излагал в предложениях Президенту Украины относительно парламентского закона. Это в лишний раз указывает на умение должностных лиц Минюста объяснять одни и те же нормы Конституции Украины и законов Украины по–разному, с целью удовлетворения собственных интересов, что и привело к обману Президента министром юстиции».

В.КОНОВАЛЮК заявляет, что принятие законопроекта Минюста потребует огромных бюджетных затрат: по расчетам Минюста, до 2 млрд. грн., и ударит по благосостоянию каждой украинской семьи.

«К примеру, Минюст предлагает считать паспорт гражданина Украины также проездным документом - загранпаспортом. Его будут выдавать всем без исключения, в том числе и детям в возрасте до 16 лет. Это положение противоречит здравому смыслу и всем международным нормам», - заявляет депутат. По его словам, в случае принятия предлагаемого Минюстом проекта «людям придется в один момент поменять свой внутренний паспорт и загранпаспорт».

В.КОНОВАЛЮК утверждает, что это приведет к тратам граждан, которые превысят 18 млрд. грн.

При этом Минюст предлагает, по словам депутата, обязать взрослых менять паспорт каждые 10 лет, а детей – каждые 5 лет. «Все это связано с огромными финансовыми расходами, которые лягут на бюджет каждой семьи», - предупреждает В.КОНОВАЛЮК.

В пресс-службе депутата также напоминают, что 10 февраля 2012 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект № 10036 «О документах, удостоверяющих личность, ее специальный статус и подтверждающих гражданство Украины», среди авторов которого - народные депутаты Ирина БЕРЕЖНАЯ, В.КОНОВАЛЮК и В.МОЙСИК.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз предоставил Украине План действий по либерализации визового режима на саммите в ноябре 2010 года. Выполнение Плана действий должно стать основанием для отмены визового режима между Украиной и ЕС.

3 февраля 2012 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что через полтора-два месяца Украина завершит выполнение первого этапа Плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом.

13 февраля Еврокомиссия обнародовала второй доклад относительно прогресса Украины в имплементации Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

В докладе, среди прочего, ЕК отметила ограниченный прогресс Украины в принятии законодательства относительно защиты документов. “Формирование законодательного поля относительно выдачи международных биометрических паспортов, которые считываются соответствующим оборудованием, в полном соответствии с высшими стандартами Международной организации гражданской авиации по безопасному управлению идентификацией, не было завершено”, - отмечается в докладе.