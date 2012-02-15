Газпром и Нафтогаз возобновили переговоры

ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" возобновили переговоры.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

В сообщении отмечается, что председатель правления ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР провел сегодня рабочее совещание по вопросам транзита российского газа через Украину в условиях аномальных холодов.

По окончании совещания А.МИЛЛЕР принял председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгения БАКУЛИНА.

Таким образом, компании возобновили переговоры, последний раунд которых состоялся 17 января, причем единственным решением тогда было намерение их продолжить.

Напомним, Украина ведет с РФ длительные переговоры по снижению цены на газ, которую Киев считает несправедливой, а сами контракты - кабальными. Россия в обмен на пересмотр цены добивается доступа к управлению украинской газотранспортной системой. Киев и Москва не исключают создания консорциума по управлению украинской ГТС, но его модель пока не определена.