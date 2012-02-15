У Тимошенко думают, что Клюева выводят из публичной политики

Причину кадровых перестановок в руководстве государства следует искать в недавнем коррупционном скандале, связанном с подкупом депутатов Верховной Рады.

Об идет сказано в переданном агентству УНИАН заявлении партии «Батькивщина» по поводу освобождения Андрея КЛЮЕВА от должности первого вице-премьера и назначения его секретарем СНБО.

«Раскрытие коррупционной схемы, которая давно существует в парламенте и, несомненно, курируется людьми ЯНУКОВИЧА, вынудило власть заметать следы. Именно поэтому из публичной политики выводят ключевых кураторов процесса скупки депутатов», - заявили в «Батькивщине».