Азаров обязал министров не прятаться от журналистов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обязал министров после заседаний правительства лично общаться с журналистами.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины, на прошлом заседании Кабинета Министров Украины члены правительства получили указание усилить системную работу со средствами массовой информации по разъяснению цели и содержания проведения социально-экономических реформ. Также руководителям ведомств поставлена задача обеспечить личное общение с журналистами с целью обнародования решений, принятых правительством.

«Для того, чтобы граждане Украины имели возможность получать информацию о работе органов власти из первых уст - непосредственно от руководителей министерств и ведомств – каждую среду после завершения заседаний Кабинета Министров каждый министр должен ввести в постоянную практику личное общение с журналистами. Местом для проведения интервью и комментирования деятельности правительства определен холл возле пресс-центра Секретариата Кабинета Министров (6-й этаж, Дом правительства)», - говорится в сообщении.

После неоднократных встреч премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА с представителями масс-медиа, в частности, главными редакторами СМИ, блогерами, а также учитывая предложения Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова при Президенте Украины, глава правительства поручил обеспечить журналистов, которые освещают деятельность правительства, максимально удобными и комфортными условиями работы.

Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина уже учел замечания, поступившие от СМИ, в частности, относительно заблаговременного информирования о брифингах, которые проводятся в пресс-центре Кабинета Министров. На данное время вместе с анонсом о проведении заседания правительства обнародуются темы брифингов и имена спикеров.

В то же время пресс-служба Кабмина готова рассмотреть и другие предложения по улучшению организации работы журналистов. Для этого предлагается, чтобы представители СМИ заблаговременно направляли свои предложения об участии в брифингах и комментировании руководителей министерств и ведомств. О своих пожеланиях работники СМИ могут сообщить по телефонам аккредитации Департамента информации и коммуникаций с общественностью (или направить на электронный адрес accreditgovua@ukr.net с пометкой в теме сообщения «предложения по брифингам»).

Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров приглашает работников СМИ к сотрудничеству, чтобы иметь возможность наиболее полно учесть все их пожелания и замечания в ходе организации такой работы.

«Убеждены, что именно оперативное и объективное освещение деятельности правительства в значительной степени способствует налаживанию общественного диалога, повышению эффективности деятельности власти и действенному общественному контролю за работой исполнительной власти», - говорится в сообщении.