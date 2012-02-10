ФГИУ: приватизация энергокомпаний будет транслироваться online

В понедельник, 13 февраля 2012 года, в Фонде государственного имущества состоится 2 конкурса по продаже пакетов акций энергокомпаний. Об этом сообщает официальный сайт Фонда.

Конкурс по продаже 50% акций ЧАО "Винницаоблэнерго" начнется в 9.00. К участию в нем допущены ЧАО "Львовоблэнерго", ООО "Луганское энергетическое обьединние", ООО "ВС Энерджи Интернешнл Украина". Начальная стоимость государственного пакета акций ЧАО "Винницаоблэнерго" составляет 167 650 тыс. грн.

Конкурс по продаже 50% акций ПАТ "Закарпатьеоблэнерго" будет проведен в 11.00. К участию в нем допущены ООО "Луганское энергетическое обьединение" (г. Луганск) и ООО "Энергетическая Украина ТВ" (г. Киев). Начальная стоимость государственного пакета акций ЧАО "Закарпатьеоблэнерго" - 135 млн. грн.

Конкурсы будут транслироваться online на официальном сайте ФГИУ.