Соглашение об ассоциации с ЕС могут парафировать в ближайшие месяцы?

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС может быть парафировано в течение ближайших нескольких месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Валдисом ДОМБРОВСКИСОМ после двухсторонней встречи.

«С точки зрения технической – парафирование, оно может быть осуществлено в ближайшие несколько месяцев. Надо понимать, что это достаточно трудоемкий процесс технической сверки текстов», - сказал он.

При этом он не стал прогнозировать, каким образом будет проходить ратификация соглашения в Европарламенте и парламентах стран – членов ЕС.

«Как будет проходить ратификация – давайте не будет заглядывать вперед. У нас еще достаточно времени для того, чтобы обеспечить соответственное прохождение этого непростого документа. Я глубоко убежден, что интересы нашего сотрудничества, это интересы стратегические, и они должны преобладать над различными конъюнктурными ситуациями», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что действие Соглашения о зоне свободной торговли, которое входит в Соглашение об ассоциации, выгодно и Украине, и странам Евросоюза.

«Это, прежде всего, взаимовыгодный договор, который определить развитие наших торгово-экономических отношений на долгие годы вперед. Я не стал бы даже ставить вопрос для кого он более выгоден – для Украины или для стран Европейского Союза. Украина достаточно крупная страна со своими экономическими интересами и эти экономические интересы нашли свое отражение в этом договоре. Евросоюз, со своей стороны, это наш крупнейший торгово-экономический партнер, который также в этом договоре видит очень серьезные свои экономические интересы. Поэтому пренебрегать этим договором, на мой взгляд, абсолютно не разумно», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о Соглашении об ассоциации, включающее зону свободной торговли, в 2007 году. 19 октября 2011 года представители Украины и ЕС завершили переговоры относительно создания зоны свободной торговли. 19 декабря 2011 года на саммите Украина-ЕС было объявлено о завершении переговоров относительно Соглашения об ассоциации. Однако парафирования соглашения не состоялось.