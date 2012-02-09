Дочь Тимошенко заявляет об усилении давления на ее семью

Дочь бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Евгения заявляет об усилении психологического и морального давления на ее семью со стороны властей.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая во время круглого стола на тему: «Кризис прав человека в Украине: истязания и пытка как негативная составляющая деятельности современной правоохранительной системы».

«Можно сказать о том, что психологическое и моральное давление усиливается. И сейчас существует преследование моих родственников: моего отца, моего дедушки, который перенес два инсульта, и если его еще раз вызвать на какое-то следственное действие или суд, то он просто может погибнуть», - сказала Е.ТИМОШЕНКО.

Она также подчеркнула, что ни ее мама, ни она сама не доверяют сотрудникам Министерства здравоохранения, так как Ю.ТИМОШЕНКО не обеспечен медицинский уход и в отношении ее осуществляются незаконные действия.

«Поэтому, конечно же, понятно, почему она (Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) не может и не хочет видеть присутствия этих же докторов (Минздрава – УНИАН) в независимой комиссии. Я не юрист и не специалист по правам человека, но я вижу, что не только против моей мамы сегодня, но и против других политиков, против невинных людей совершаются преступления. Людей унижают, насильственно заставляют признаваться в том, что они не совершили, отказываться от своих действий и политических мнений. Я уверена, что это не произойдет ни с моей мамой, ни с ЛУЦЕНКО, ни с ИВАЩЕНКО», - подчеркнула Е.ТИМОШЕНКО.