Москаль: сотрудники прокуратуры нарушили гостайну

Народный депутат Украины, бывший заместитель экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Геннадий МОСКАЛЬ считает, что уголовное дело, возбужденное в отношении экс-министра, подлежит закрытию из-за отсутствия состава преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе допроса в качестве свидетеля на судебном заседании в Печерском районном суде Киева.

«Я считаю, данное дело подлежит закрытию из-за отсутствия состава преступления в действиях Ю.ЛУЦЕНКО. Я понимаю этот суд как политический процесс над оппозиционером, лидером «Народной самообороны» с целью его отстранения от политической жизни и выборов в Верховную Раду», - сказал Г.МОСКАЛЬ.

Касаясь предъявленных Ю.ЛУЦЕНКО обвинений, он заметил, что тот на должности министра, кроме общего руководства МВД, в первую очередь, представлял его как политическая фигура, имея связь с Президентом, Кабинетом министров, Верховной Радой, СНБО.

При этом Г.МОСКАЛЬ заметил, что если за все годы независимости Украины Минюст, ВР, Кабмин не смогли внести изменения в закон о милиции, «то нужно их привлекать к ответственности».

Вместе с тем Г.МОСКАЛЬ заметил, что считает правонарушением, которое будет обжаловаться, отказ Ю.ЛУЦЕНКО взять его своим защитником (УНИАН: суд неоднократно отклонял ходатайство Ю.ЛУЦЕНКО о привлечении Г.МОСКАЛЯ в качестве защитника).

Говоря о трудоустройстве водителя экс-министра Леонида ПРИСТУПЛЮКА и предоставлении ему вне очереди жилья, Г.МОСКАЛЬ отметил, что ни он, ни министр не были членами жилищно-бытовой комиссии МВД, которая распределяет жилье, а закон о милиции предусматривает трудоустройство в органы внутренних дел всех лиц, достигших 18 лет.

При этом Г.МОСКАЛЬ, как и многие другие свидетели, подтвердил, что практика зачисления водителя министра в Департамент разведывательно-розыскной деятельности существовала еще в советское время, поскольку водитель, перевозивший высшее должностное лицо министерства, был носителем секретной информации, управлял автомобилем, оснащенным специальной государственной связью, возил министра в секретные подразделения.

Вместе с тем Г.МОСКАЛЬ назвал грубым нарушениям государственной тайны то, что сотрудники прокуратуры допрашивали в открытом судебном процессе сотрудников секретной службы МВД и при этом не смогли хотя бы дать им другие фамилии.

«То, что суд допрашивал тех людей, которые относятся к государственной тайне, это должен дать оценку уже апелляционный суд. Прокуратура должна была допросить их под другими фамилиями, в закрытом режиме», - подчеркнул Г.МОСКАЛЬ.