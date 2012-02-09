Сикорский: Тимошенко и Луценко должны принять участие в выборах

Представители украинской оппозиции обсудили с министром иностранных дел Польши Радославом СИКОРСКИМ европерспективы Украины и будущие выборы в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили журналистам после встречи первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ, лидер Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК и председатель партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК.

«Речь шла как раз о европейской перспективе Украины, какие шаги для этого необходимо предпринимать. Речь также шла об обеспечении честных прозрачных выборов в Украине и о механизме прекращения в Украине политических преследований», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, если экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО будут оставаться в тюрьме и будет попытка власти фальсифицировать результаты выборов, подписание Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом будет невозможно.

«Разговор о подписании и ратификации соглашения между Украиной и Европейским Союзом отложен до момента остановки политических преследований и проведения честных прозрачных демократических выборов в Украине», - подчеркнул председатель партии «Фронт Змін».

В свою очередь Б.ТАРАСЮК сообщил, что во время встречи представители украинской оппозиции выразили благодарность Р.СИКОРСКОМУ и польскому председательствованию в Евросоюзе за усилия вернуть Украину к демократическим тенденциям.

«Без преувеличения можно сказать, что польское председательствование сделало максимум возможного для того, чтобы возобновить демократические тенденции в Украине», - считает председатель Народного руха Украины.

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Как сообщал УНИАН, сегодня во время встречи с дочерью лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО Евгенией министр иностранных дел Польши заявил, что лидеры оппозиции должны принимать участие в выборах.

«Мы обеспокоены делом Юлии ТИМОШЕНКО. Нас беспокоит то, что сейчас происходит в Украине. Это мешает сближению вашего государства с Европейским Союзом», - отметил Р.СИКОРСКИЙ.

В свою очередь, Е.ТИМОШЕНКО поблагодарила министра за поддержку и проинформировала его о состоянии здоровья и условиях содержания Ю.ТИМОШЕНКО: «Режим ЯНУКОВИЧА пытается сделать все возможное, чтобы уничтожить ее - преследование усиливается, новые дела ускоряются», - сказала Е.ТИМОШЕНКО.

Р.СИКОРСКИЙ отметил, что выборы должны проходить по демократическим стандартам. «Оппозиция и ее лидеры должны принимать участие в выборах на конкурентной основе, без этого Украина не сможет стать членом европейской семьи», - подчеркнул он.