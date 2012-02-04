Янукович приравнивает энергетическую безопасность к военной

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что опыт взаимодействия европейских стран в вопросах безопасности должен распространяться и на вопросы энергетической безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал в своем выступлении на 48-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

По мнению Президента, значимость энергетической безопасности стран в будущем будет возрастать. По словам В.ЯНУКОВИЧА, это связано с прогнозируемой высокой зависимостью государств от энергоресурсов в обозримом будущем.

"Украинский Чернобыль и японская Фукусима подтвердили высокие риски ядерной энергетики", - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что на сегодняшний день энергетическая безопасность по своей важности фактически сравнима с безопасностью военно-политической.

"В этой связи считаю, что основополагающие принципы нашего взаимодействия в вопросах, связанных с военно-политическим измерением безопасности, могут быть распространены также на энергетическую сферу", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, этот вопрос требует, прежде всего, системного и консолидированного подхода на основе согласованных принципов и инструментов взаимодействия, включая договорно-правовые.

"Во-первых, речь идет об обязательстве государств не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, зафиксированном в Стамбульской хартии европейской безопасности 1999 года", - отметил он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, этот ключевой принцип вполне может быть применен и при решении энергетических проблем.

"На практике это означает, что при имплементации энергетических проектов определяющими должны быть экономическая целесообразность и соблюдение экологических требований, а не политические интересы отдельных государств", - убежден он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что именно с этой точки зрения Украина предлагает оценивать рациональность реализации новых проектов транспортировки энергоносителей, в том числе так называемых «альтернативных» маршрутов, которые зачастую требуют колоссальных финансовых, временных и человеческих затрат, а также создают существенные угрозы для окружающей среды.

"Тем самым, эти проекты усугубляют и без того острые экономические и экологические проблемы и повышают риски в этих сферах безопасности", - подчеркнул он.