У Тимошенко резолюцию ПАСЕ назвали «гвоздем в гроб диктатуры Януковича»

Резолюция относительно Украины, принятая Парламентской ассамблеей Совета Европы в четверг, является последним гвоздем в гроб авторитарного режима, который возглавляет Янукович.

Об этом заявил руководитель оппозиционного правительства, делегат Украины в ПАСЕ Сергей Соболев, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Немедленное требование освободить Юлию Тимошенко, закрыть криминальное производство, ввести свободный суд, ограничить полномочия прокуратуры, остановить политические репрессии, а в случае невыполнения этих требований - введение санкций: это и является ответом 47 стран Европы, которые входят в Парламентскую ассамблею, диктаторскому режиму Януковича", - заявил Сергей Соболев сразу после голосования Резолюции.