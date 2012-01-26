Эксперт: резолюция ПАСЕ по Украине носит рекомендательный характер

В вопросе продвижения в Европу за последние два года властью сделано значительно больше, чем за предыдущие пять лет, считает социолог Евгений КОПАТЬКО.

Такое мнение он высказал УНИАН, комментируя проект резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы «Функционирование демократических институций в Украине», который обсуждается сегодня в Страсбурге.

Комментируя проект резолюции ПАСЕ, Е.КОПАТЬКО отметил «серьезное движение вперед украинских властей относительно продвижения в Европу».

«За последние два года властью сделано значительно больше, чем за предыдущие пять лет», - сказал эксперт.

Отдельно социолог выделил роль представителей украинской дипломатии: «МИД ведет работу достаточно серьезно. Активную работу, последовательно отстаивает свои позиции. Украина сделала достаточно много для движения в Европу».

Комментируя отдельные положения документа, Е.КОПАТЬКО обратил внимание на то, что «резолюция носит рекомендательный характер».

Говоря о роли оппозиционных сил в подготовке проекта резолюции относительно Украины, Е.КОПАТЬКО подчеркнул, что «у Запада есть очень четкая позиция относительно оппозиционных лидеров».

Эксперт считает, что «мы должны ориентироваться на внутреннее согласие или договоренности внутри страны, чтобы на нас меньше оказывали давление извне». Е.КОПАТЬКО полагает, что этот компромисс важен будет как нынешней власти, так и оппозиции.

«И, возможно, в какой-то перспективе, чтобы правила игры, которые будут устанавливаться в стране, были удобны для всех политических игроков – независимо от того, находятся они во власти или в оппозиции. Для этого должны быть правила игры, которые выполняются всеми участниками экономической и политической игры», - отметил Е.КОПАТЬКО.

Политический эксперт Владимир ЦИБУЛЬКО также обратил внимание на усилия украинских дипломатов - «это и наработанные Министерством иностранных дел Украины связи, наработанные протекции отношений, построение традиции доверия между Украиной и европейским истеблишментом».

В.ЦИБУЛЬКО полагает, что украинская власть учтет рекомендации, которые будут в резолюции ПАСЕ, «поскольку роль парламентского большинства в формировании окончательного текста резолюции довольно ощутима. Это значит, что украинская власть в комплексе взяла на себя обязательства, которые соответственно и должна выполнить».

Эксперт считает, что власть будет исполнять резолюцию ПАСЕ, потому что «по сути, Украина сама предложила свои обязательства и только получила встречное подтверждение украинской инициативы».

Напомним, сейчас в ПАСЕ обсуждается проект резолюции «О Функционировании демократических институтов в Украине».