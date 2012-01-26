Предприниматели обвиняют фракцию Кличко: Им на нас плевать

Фракция Виталия Кличко в Киевсовете не заинтересована в наведении порядка относительно МАФов.

Об этом Цензор.НЕТзаявил лидер Христианско-демократического союза предпринимателей Сергей Белан.

- Я с глубоким уважением отношусь к Виталию Кличко, как к боксеру, и именно поэтому придерживаюсь мнения, что он гораздо больше пользы Украине приносил именно в качестве спортсмена, а не политика. Сегодняшнее голосование фракции Кличко позорным клеймом ложится и на этих депутатов, и на человека, который их провел в Киевсовет. Хорошо еще, что не смотря на откровенно деструктивную позицию этой фракции, важное решение было таки принято, - отметил предприниматель.

По словам Сергея Белана, нежелание фракции Виталий Кличко поддержать решение «О некоторых вопросах осуществления предпринимательской деятельности во временных сооружениях», свидетельствует о том, что эта политическая сила не заинтересована в решении проблем с МАФами.

- Им плевать на интересы простых предпринимателей, потому что на кону их личные бизнес-интересы. Понимаете, мы заинтересованы в легализации своего бизнеса, а они нет, потому что потеряют возможность грабить нас. Сегодняшнее голосование четко показало, кто есть кто. К моему глубокому сожалению и разочарованию, фракция Виталия Кличко в очередной раз показала себя с наихудшей стороны. Ну, мы сделали выводы – как они к предпринимателям, так и мы к ним. Увидимся на выборах.