Адвокат: Массаж Тимошенко делает один человек, еще трое – наблюдают

В Качановской исправительной колонии Юлии ТИМОШЕНКО делает массаж один человек, еще трое – наблюдают. Об этом в интервью еженедельнику Weekly.ua рассказал народный депутат Украины, защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.

С.ВЛАСЕНКО подтвердил, что в колонии Ю.ТИМОШЕНКО начали проводить мануальную терапию в рамках курса лечения спины. «Эту процедуру проводит врач, и наблюдают за этим еще три человека», - отметил он.

При этом С.ВЛАСЕНКО обнародовал подробности скандального инцидента, который произошел с его подзащитной в камере Качановской колонии. «Она мне рассказала, что когда была без сознания на протяжении двух часов (6 января с. г. – УНИАН), медики из медчасти Качановской колонии даже не вызвали скорую помощь, а начали сами колоть какие-то медикаменты, и она до сих пор не знает, какие именно, - рассказал он. - При этом давление у нее было 60 на 40, температура тела - 34,5 градуса. Человек был на грани жизни и смерти».

Напомним, защита Ю.ТИМОШЕНКО продолжает настаивать на ее независимом медицинском обследовании, в частности подала соответствующее письмо о допуске канадских врачей для обследования состояния здоровья экс-премьер-министра.

Адвокаты и родственники Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно заявляли, что экс-премьер страдает от сильной боли в спине.

23 января заместитель председателя комиссии врачей Минздрава Украины, заместитель начальника Главного управления здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Галина СИРОШТАН рассказала журналистам, что на сегодняшний день отсутствует положительный эффект от процедур массажа, которые получает осужденная экс-премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии Харькова.

«На сегодняшний день результата еще нет», - сказала она.

Г.СИРОШТАН отметила, что 23 января Ю.ТИМОШЕНКО был проведен пятый сеанс массажа, однако, больным рекомендуется до 20 процедур лечебного массажа.

В то же время Г.СИРОШТАН подчеркнула, что Ю.ТИМОШЕНКО получает сеансы общего, а не лечебного массажа. «По мнению нашего специалиста Главного управления здравоохранения по физиотерапии, проводится общий массаж», - отметила Г.СИРОШТАН.