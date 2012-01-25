Медведев думает, что люди на Болотной хотели его еще раз в Президенты

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает, что в России нет предпосылок для революций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе встречи со студентами факультета журналистики МГУ.

«Уверен, что никакие революции в нашей стране не нужны, потому что лимит на революции выбран в XX веке. Я очень не хотел бы, чтобы события в нашей стране развивались по какому-либо революционному или иному экстремальному сценарию, но я вам скажу откровенно: я не вижу для этого достаточных предпосылок», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, еще год назад возникла идея изменения политической системы в стране. «У меня тоже где-то, может быть, год назад или, может быть, чуть раньше - чуть позже возникло ощущение, что нам нужно добавить воздуха в нашу политическую систему. Просто потому, что она слишком зарегулирована», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ и отметил, что российское законодательство о партиях уже не соответствует требованиям сегодняшнего дня.

Говоря о массовых митингах в России после парламентских выборов, Д.МЕДВЕДЕВ не исключил, что среди участников акций оппозиции в Москве были и его сторонники, недовольные решением тандема по президентским выборам.

«Я не могу это напрямую связывать с отказом баллотироваться, но, наверное, я допускаю, что среди тех, кто приходил на Болотную и на Сахарова, были люди, которые, может быть, хотели других раскладов, в том числе и моего участия в выборах Президента. Я это вполне допускаю. Это нормально», - сказал он.

При этом Д.МЕДВЕДЕВ назвал выборы в Госдуму РФ 4 декабря 2011 года «самыми честными» в истории современной России, несмотря на нарушения.

«У меня есть опыт наблюдения за выборами начиная с 1991 года. Сколько бы ни критиковали эти выборы в Государственную думу, а там были, безусловно, нарушения, и в некоторых случаях вопиющие нарушения, тем не менее, это самые чистые выборы за всю нашу историю», - сказал Президент РФ.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2011 года после выборов в Госдуму по Россиии прошла серия акций протеста против фальсификации результатов.

Самые массовые митинги «За честные выборы» состоялись в Москве 10 и 24 декабря. В них приняли участие десятки тысяч человек.

15 декабря премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявил, что российские оппозиционеры переносят практику Оранжевой революции из Украины в Россию.

22 декабря Д.МЕДВЕДЕВ, обращаясь к Федеральному собранию, предложил упростить порядок регистрации партий и перейти к выборам губернаторов прямым голосованием и позже внес в Госдуму РФ соответствующие законопроекты.