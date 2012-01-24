Власенко говорит, что новый суд над Тимошенко будут замалчивать

Уголовное дело по деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ), в которой обвиняемой фигурирует экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, насчитывает 62 тома.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.

Он также заявил, что власти планируют ускорить процесс ознакомления Ю.ТИМОШЕНКО с материалами этого дела. По словам адвоката, несмотря на объем и сжатые сроки, отведенные на ознакомление с материалами, в ближайшие недели это дело будет передано в суд.

"Я убежден в том, что Служба безопасности будет использовать тот же механизм, который использовала Генеральная прокуратура в «газовом» деле, когда нам на 25 томов материалов дела предоставили 9 дней. У меня есть глубокое убеждение, что в ближайшее время это дело будет передано в суд, и у нас будет очередной абсурдный суд", - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По мнению адвоката, этот суд «власть будет пытаться замалчивать, насколько возможно».

Также защитник предположил, что суд будет проходить в Харькове, «чтобы журналисты не могли попасть в суд».

"Суд будет в Харькове. Я убежден в том, что в ближайшие недели начнется новый судебный процесс по делу ТИМОШЕНКО. Я убежден в том, что прокуратура будет требовать 12 лет заключения. ...Не знаю, какое решение примет суд относительно срока заключения, но это будет свидетельствовать о том, что в Украине, к сожалению, отсутствует право, и невинные люди находятся за решеткой", – отметил С.ВЛАСЕНКО.

Также адвокат не исключил того, что суд по делу ЕЭСУ с учетом состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО будет происходить без ее участия.

Напомним, 20 января следственный отдел Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области завершил расследование уголовного дела по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО во внедрении корпорацией «Единые энергетические системы Украины» финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных офшорных компаний.

В частности, речь идет о деле по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн. грн., хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн. грн. НДС, служебного подлога и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн. подоходного налога.

По указанному уголовному делу органами прокуратуры заявлен гражданский иск с целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.

В СБУ отметили, что по эпизодам совершения других преступлений, а именно организации уклонения от уплаты свыше 10 млн. грн. налогов и покушения на растрату чужого имущества – средств государственного бюджета в сумме 405, 5 млн. дол., расследование продолжается.