Гриценко: Похоже, Ежелю уже «плетут лапти»

Министра обороны Михаил ЕЖЕЛЬ может быть отстранен от должности.

Такое мнение на своей странице в Facebook выразил лидер партии «Гражданская позиция», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

«Похоже, ЕЖЕЛЮ уже «плетут лапти», - отметил он и добавил: «Получил информацию, что сразу в нескольких правоохранительных органах начали «внимательно» изучать материалы проверок Минобороны по финансовым вопросам и публикации в СМИ, где приводятся факты коррупции и злоупотреблений Минобороны: закупки топлива, продовольствия и медицинского оборудования по завышенным ценам; фиктивный ремонт техники; злоупотребление с лишним имуществом...».

А.ГРИЦЕНКО напомнил, что раньше на такие случаи полтора года закрывали глаза.

«Значит, сейчас с Банковой поступила команда? Давно пора, потому что этот горе-министр разрушил армию почти полностью, и восстанавливать ее боеспособность придется минимум пять лет», - подчеркнул экс-министр обороны.