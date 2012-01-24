Томенко советует оппозиции преодолеть "комплекс неполноценности"

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что «для победы на парламентских выборах многим оппозиционерам необходимо преодолеть комплекс неполноценности».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, он констатировал, что оппозиция предприняла серьезные шаги к объединению и совместной деятельности.

Вместо этого, заметил он, сегодня сомнения в создании парламентского большинства и в успешной избирательной кампании больше высказывают не представители власти, а ряд лидеров партий, позиционирующих себя как оппозиционные.

Н.ТОМЕНКО назвал это своеобразным комплексом неполноценности и посоветовал «меньше восхвалять «гениальных фальсификаторов» из Партии регионов» и не воспринимать риторику некоторых оппозиционеров, которые заявляют: «Голосуй не голосуй – все равно Партия регионов сфальсифицирует выборы».

Вместо этого он подчеркнул, что законодательные нормы и общая подготовка членов избирательных комиссий и наблюдателей позволит предупредить голоса избирателей. «Нужно не восхвалять гениальных фальсификаторов из Партии регионов, а готовить членов комиссий и предупредить результаты выборов», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

Второй «опасной» идеей, по словам вице-спикера, является идея определить кандидатов в мажоритарных округах от оппозиции за полтора месяца до голосования.

Он напомнил, что «мы проходили уже такое определение кандидатов в Верховную Раду, кандидатов в президенты, что закончилось тем, что до десяти, а то и больше кандидатов так и не смогли определиться, кто из них самый сильный». Поэтому, добавил Н.ТОМЕНКО, «для того, чтобы не мучить самих кандидатов от оппозиции и прежде всего - не издеваться над украинскими избирателями, которые поддерживают оппозицию, было бы идеальным, если бы это определение состоялось до марта этого года для того, чтоб люди имели возможность познакомиться с единым кандидатом от оппозиции в канун избирательной кампании, а кандидат от оппозиции имел возможность спокойно работать».

«Существует множество механизмов для того, чтоб определить наиболее влиятельных и харизматичных кандидатов в округах от оппозиции», - заметил Н.ТОМЕНКО.

«Поэтому сегодня необходимо прекратить риторику о фальсифицированных выборах от власти и идее об оттягивании определения реальных кандидатов, а начать реальную подготовку, которая сможет обеспечить успешную парламентскую избирательную кампанию 2012 года», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.