Иващенко говорит, что судьи относятся к нему, как к куску мяса

Бывший временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО возмущен тем, что прокуроры имеют заключения врачей о состоянии его здоровья, а ему и защитникам этих документов не предоставили.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ИВАЩЕНКО заявил сегодня на заседании Печерского районного суда Киева после объявления решения об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении ему меры пресечения с содержания под стражей подпиской о невыезде.

«Прошу обратить внимание на то, что медицинские документы, которые свидетельствуют о моем состоянии здоровья, не получил ни я, ни моя защита, а у прокуроров они есть в полном объеме», - сказал В.ИВАЩЕНКО обращаясь к суду.

При этом подсудимый заметил, что уже не в первый раз заключения врачей о состоянии его здоровья на следующий день после обследования получают представители прокуратуры, а ему эти документы предоставляют позже.

«Я что, как кусок мяса с костями, который не достоин того, чтобы предоставили мне мои же документы? Почему у прокуратуры есть эти документы, которых нет у моей защиты. Я прошу суд, на который возложена обязанность обеспечить равенство прав сторон, обратить на это внимание», - отметил В.ИВАЩЕНКО.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело об обвинении В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации госпредприятия Минобороны “Феодосийский судно-механический завод".

В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. Ему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

За время пребывания в СИЗО состояние здоровья В.ИВАЩЕНКО ухудшилось, однако суд отказывает экс-руководителю Минобороны в освобождении из-под стражи для лечения.

Сегодня суд в который раз отказался удовлетворить ходатайство адвокатов об изменении В.ИВАЩЕНКО меры пресечения.