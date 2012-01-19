Налоговая обслужит крупный бизнес по высшему разряду

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) создала центральный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, соответствующий приказ (№45 от 17 января 2012 года) подписал председатель ГНСУ Александр КЛИМЕНКО.

«Используя успешные мировые практики работы с крупным бизнесом, мы делаем очередной шаг к превращению налоговой в сервисную службу высокого качества. Для пользователей общенационального офиса будет работать принцип «all inclusive» - здесь будут собраны лучшие специалисты, введены новейшие сервисные услуги», - отметил А.КЛИМЕНКО.

Таким образом, начат первый этап перевода большого бизнеса на обслуживание в центральный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков. Исследование департамента финансов Международного валютного фонда свидетельствует: такие шаги значительно улучшают процедуры администрирования налогов и сборов для бюджетообразующих предприятий, в частности НДС, сообщаются в ГНСУ.

Налоговики отмечают, что сейчас меняются функции региональных инспекций по обслуживанию крупных плательщиков. В то же время на период адаптации все 11 территориальных отделений по работе с крупными налогоплательщиками останутся на местах.