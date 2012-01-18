Черновецкий абсолютно здоров и наслаждается отпуском
21:30, 18 января 2012Политика
977 0
Успокоили в пресс-службе
Мэр Киева Леонид Черновецкий абсолютно здоров и находится в отпуске.
Об этом в эксклюзивном комментарии ТСН-Особливезаявили в пресс-службе мэра.
Согласно заявлению Черновецкого, свой отдых он проводит не в Израиле.
Напомним, ранее источники ТСН-Особливе сообщили, что Черновецкого увезли на скорой из его квартиры в Израиле.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter