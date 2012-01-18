Черновецкий абсолютно здоров и наслаждается отпуском

21:30, 18 января 2012
Политика
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Успокоили в пресс-службе

Мэр Киева Леонид Черновецкий абсолютно здоров и находится в отпуске.

Об этом в эксклюзивном комментарии ТСН-Особливезаявили в пресс-службе мэра.

Согласно заявлению Черновецкого, свой ​​отдых он проводит не в Израиле.

Напомним, ранее источники ТСН-Особливе сообщили, что Черновецкого увезли на скорой из его квартиры в Израиле.

 

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