Харьковских сторонников Тимошенко не испугал запрет суда

Активисты харьковской областной организации ВО «Батькивщина», несмотря на запрет суда, готовы пикетировать Качановскую исправительную колонию, где содержится осужденная экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя областной организации ВО «Батькивщина» Валерий ДУДКО.

Он подчеркнул, что решение суда о запрете пикетирования и установления палаток под колонией было вынесено на основании заявки, которую «Батькивщина» не подавала. По его словам, это уже третье решение суда относительно харьковской «Батькивщины», которое было принято «на основании поддельной заявки».

«Нет, еще раз говорю, не подавали заявку. В суде, когда попросили предоставить первый экземпляр этой заявки, они не смогли предоставить документ. А если нет этого документа, мы оставляем за собой право выходить на акции», - сказал В.ДУДКО.

Он отметил, что завтра будет принято решение о дальнейшем формате акции в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО.

«То, что это будет – однозначно. Мы оставляем за собой право вплоть до единичного выхода. Пусть каждому отдельно запрещают», - подчеркнул В.ДУДКО.

Как сообщал УНИАН, Харьковский окружной административный суд по иску Харьковского городского совета запретил активистам ВО «Батькивщина» с 7 января пикетировать и устанавливать палатки возле Качановской исправительной колонии.

Горсовет мотивировал свой иск тем, что, по его мнению, «проведение указанного мероприятия в указанный срок и время не отвечает требованиям действующего законодательства и нарушает права и охраняемые законом интересы жителей города Харькова».