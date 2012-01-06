Анищенко убеждает, что свет в камере Тимошенко ей не мешает

Экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО, которая содержится в Качановской исправительной колонии в Харькове, сегодня в который раз должна осмотреть комиссия Министерства здравоохранения Украины, поскольку в пенитенциарной системе нет специалистов соответствующего уровня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО сообщил сегодня журналистам во время посещения Национальной детской специализированной больницы "ОХМАТДЕТ" в Киеве.

"Сегодня ее опять должна посетить комиссия, поскольку к нам обратилась пенитенциарная служба - у нее нет специалистов того уровня, который есть в гражданской системе здравоохранения", - отметил А.АНИЩЕНКО.

Комментируя желание Ю.ТИМОШЕНКО быть осмотренной канадскими медиками, А.АНИЩЕНКО подчеркнул, что украинские врачи не уступают по своему профессиональному уровню зарубежным медикам. «У нас есть и необходимое оборудование, и профессиональные врачи, и если Юлия Владимировна не доверяет нашим врачам, то это не совсем хорошо", - подчеркнул он.

Министр сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО 4 января уже осматривали украинские врачи. «Мы направили комиссию, которая состояла как из киевских врачей - сотрудников Академии медицинских наук, так и из профессионалов, работающих в Харькове. Ю.ТИМОШЕНКО было рекомендовано продолжить прописанную терапию таблетками. Также добавили к этому массаж и лечебную физкультуру - комиссия рекомендовала ей увеличить двигательную нагрузку. Коллеги сделали вывод, что наблюдается улучшение ее состояния", - отметил А.АНИЩЕНКО.

Кроме того, министр подчеркнул, что постоянное освещение камеры, в которой содержится Ю.ТИМОШЕНКО, никоим образом не может мешать ей. "К Юлии Владимировне специально приезжали сотрудники Харьковской областной СЭС. Они произвели замеры и пришли к выводу, что ночное освещение абсолютно не влияет на сон и на отдых Юлии Владимировны", - сказал А.АНИЩЕНКО.

Во время пребывания в "Охматдете" А.АНИЩЕНКО поздравил с Рождеством маленьких пациентов, больных ВИЧ-инфекцией и онкогематологическими болезнями. Он также ознакомился с ходом строительства современного лечебно-диагностического комплекса.

"Это для нас очень знаковый объект. Здоровье матери и ребенка - одно из главных направлений деятельности правительства. Сегодня мы вышли на нулевой цикл, через две недели помещение уже будет поднято на высоту четыре метра. До августа закончится строительство первой очереди", - сказал А.АНИЩЕНКО.

Справка УНИАН. 11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и должностных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил приговор в силе.

30 декабря Ю.ТИМОШЕНКО была этапирована из Киевского СИЗО в Качановскую женскую колонию №54 в Харькове.

3 января 2012 года, отвечая на вопросы журналистов о состоянии здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, начальник Качановской исправительной колонии №54 Иван ПЕРВУШКИН заверил, что экс-премьер-министр может самостоятельно передвигаться, а рекомендации врачей относительно ее лечения выполняются в полном объеме.

В свою очередь защитник Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО не может самостоятельно передвигаться, постоянно лежит. По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО не предоставляется надлежащая медицинская помощь. Также С.ВЛАСЕНКО сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО приняла предложение премьер-министра Канады об обследовании состояния ее здоровья канадскими врачами.