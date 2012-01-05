Янукович-младший собрался поднять украинское кино

Член фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ в этом году будет развивать кинематограф, Интернет и автоспорт.

Об этом сообщает пресс-служба народного депутата.

В.ЯНУКОВИЧ убежден, что современный кинематограф - не меньшая возможность для Украины закрепиться в Европе, чем, к примеру, Евро-2012.

По мнению депутата, этому будет способствовать увеличение финансирования национального кинематографа до 176 миллионов гривень, что предусмотрено в госбюджете-2012.

В.ЯНУКОВИЧ высказался за создание украинской киноассоциации и усовершенствование законодательства. «Курс протекционизма кино мы должны защитить на высшем уровне - новым Законом «О кинематографии». Нельзя вечно возиться с устаревшим документом. К разработке законопроекта совместно с Госкино мы привлечем максимально широкую аудиторию: продюсеров, режиссеров, актеров – всех, кто работает на этом рынке», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также планирует продвигать принятый в первом чтении законопроект о поддержке развития национальной индустрии программного обеспечения.

«Уверен, ко второму чтению мы сделаем документ еще совершеннее – учтем все правки и рекомендации от IT-сферы. Убежден, работа в Сети должна быть безопасной. Украина как государство уже сегодня столкнулась с серьезными проблемами из-за беспросветного пиратства. Для разрешения этих проблем совместно с IT-ассоциацией мы работаем над стратегией развития украинского Интернета. Уверен, этот план должен быть создан внутри Сети, ее непосредственными «жителями». С января займемся организацией серии «круглых столов», встреч и бесед, чтобы собрать максимальное количество предложений», - считает В.ЯНУКОВИЧ.