Суд обязал ЦИК зарегистрировать списки БЮТ
18:02, 14 августа 2007Политика
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... не позже среды
Окружной административный суд Киева обязал Центральную избирательную комиссию не позже завтрашнего дня (включительно) повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидатов в народные депутаты, включенных в список Блока Юлии Тимошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании суда.
Таким образом, суд полностью удовлетворил иск БЮТ.
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