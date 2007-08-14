Суд обязал ЦИК зарегистрировать списки БЮТ

Окружной административный суд Киева обязал Центральную избирательную комиссию не позже завтрашнего дня (включительно) повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидатов в народные депутаты, включенных в список Блока Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании суда.

Таким образом, суд полностью удовлетворил иск БЮТ.