При нанесении свастики на украинский флаг общественный порядок не нарушался

Соснивский райотдел милиции Черкасс отказался возбуждать уголовное дело по факту надругательства над Государственным флагом Украины возле черкасской мэрии.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома со ссылкой на управляющего делами Черкасского горисполкома Николая КУДРЯВЦЕВА, 11 октября Государственный флаг Украины, который висит на флагштоке напротив Черкасского городского совета, был разрисован фашистской свастикой. Об этом факте надругательства над государственным символом немедленно были извещены правоохранители. Это позорное событие зафиксировали и камеры видеонаблюдения на здании мэрии.

По словам Н.КУДРЯВЦЕВА, все материалы вместе с заявлением городского головы Черкасс были направлены в Черкасскую обласную прокуратуру и СБУ. Но в мэрии никакой действенной реакции от правоохранителей горсовет Черкасс так и не увидел. А через два месяца после совершенного преступления мэрия получила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела при отсутствии признаков преступления. О надругательстве над государственным флагом в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела указано, что «…вывешен кусок ткани с изображением «свастики». Общественный порядок при этом грубо нарушен не был».

Черкасский горисполком готовит обжалование этого постановления и будет требовать от правоохранителей проведения и тщательной перепроверки нарушения, отметил М.КУДРЯВЦЕВ.