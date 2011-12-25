Чем отличается "Свобода" от немецких нацистов?

На XXIII съезде ВО "Свобода" был снят с должности председатель Донецкой городской организации Артур Шевцов.

Инициатором снятия выступил председатель партии Олег Тягнибок. Поводом стало опубликованное недавно на портале "Остров" интервью с Шевцовым, в котором он отметил, что "определенное сходство с немецкими национал-социалистами в украинских националистов есть".



Кроме снятия с должности с формулировкой "за нарушение дисциплинарного и партийного уставов", Шевцову вынесли выговор и запретили занимать руководящие должности в партии.



В конце съезда Олег Тягнибок с распечатки зачитал фрагмент интервью: "Шевцова спрашивают: "Как вы относитесь к идеям Гитлера - многие считают вас их последователями?". Тот отвечает: "У каждого свое отношение к Гитлеру. Единой позиции партии по этому поводу нет. Что касается сходства, то в разных странах национализм имеет как схожие черты, так и различия. Поэтому невозможно отрицать то, что определенное сходство с немецкими национал-социалистами у украинских националистов есть. Нельзя игнорировать чужой опыт, если он может быть полезным для дела", цитирует газета Сегодня.



"Как можно говорить такой бред? - возмутился Тягнибок. - Существует позиция партии: Гитлер и Сталин - одно и то же. Разница между национал-социализмом и социал-национализмом огромная! Хотя бы потому что это социализм, а то национализм! Сказанное свидетельствует или о сознательной провокации, или о непонимании человеком партийной идеологии".