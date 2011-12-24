Депутат-регионал подтвердил: все идут во власть ради денег

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Владимир МАКЕЕНКО заявил, что все идут во власть за материальным обогащением.

На этом он акцентировал в интервью Радио Свобода в субботу.

«Я хочу вам сказать одно: чтобы попасть во власть, стоит безумная очередь желающих, не самых простых и не самых бедных людей. Я в парламенте давно и знаю все нюансы. Власть дает много возможностей, и в материальном плане также: начиная от неприкосновенности, дипломатического паспорта, какого-то неофициального лоббирования», - отметил депутат.

«Когда официальные декларации показывают те, кто при власти – нули туда не входят. Я как председатель регламентного комитета это видел. Все об этом знают. Все идут хоть и под разными флагами, но за властью – перевожу: за материальным поощрением», - подчеркнул «регионал».

«Берется любой флаг, который нравится людям, любой лозунг, и не важно, какой там гимн, какая валюта: купон, карбованец, гривна – все вперед за власть. Все знают, за что дерутся и какой призовой фонд. Вот вам правда», - сказал В.МАКЕЕНКО.

По его словам, «имея маленькую пекарню, за всю жизнь заработаешь то, что при власти можно заработать очень быстро – за день, за месяц».

«А когда что-то не вышло, то говорят: ой, бедные! тот сидит! или та сидит! Но что вы нас жалеете, политиков? Мы разве бедные?! Выйдите, посмотрите на улицу Грушевского – на каких машинах ездим?!", - отметил В.МАКЕЕНКО.

«Приедьте в аэропорт Борисполь. Руководство аэропорта говорит: негде ставить частные самолеты от всех фракций», - утверждает депутат.

Он подчеркнул, что сейчас БЮТ никак не защищает своего лидера Юлию ТИМОШЕНКО: «Она им не нужна. Потому что сейчас снова пошла предвыборная кампания и будет продажа мест в парламенте».

«И сейчас новые лидеры БЮТ потирают руки: только бы ее не выпустили. А сами уже ведут переговоры с теми депутатами, которых они сами выгнали, они их приглашают. Говорят: слушай, ты же у нас был спонсором, это же Она тебя выгнала, а мы опять тебя приглашаем, ты только проспонсируй», - утверждает В.МАКЕЕНКО.

«Вы же видели, кто был депутатом – богатые люди, заводовладельцы. И когда она говорила, что «я здесь ошиблась», то никто ни в чем не ошибся. Ошибаются только в одном – в цене на место, потому что можно было дороже продать», - цитирует депутата-«регионала» Украинская правда.