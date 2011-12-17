МИД Польши успокаивает: ассоциацию с ЕС можно парафировать и после саммита

Европейский Союз может парафировать соглашение об ассоциации с Украиной до конца текущего года после саммита, запланированного на 19 декабря в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил министр по европейским делам МИД Польши Миколай ДОВГИЛЕВИЧ, которого цитируют польские медиа.

"Думаю, что до конца декабря мы сможем парафировать соглашение об ассоциации с Украиной", - сказал он на пресс-конференции по итогам председательства Польши в ЕС.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, он сказал, что парафирование соглашения может состояться уже после саммита в Киеве.

"Не уверен, но думаю, что это возможно, что до конца года (соглашение будет парафировано)", - сказал польский дипломат.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации, которое будет включать зону свободной торговли, в 2007 году. В ноябре стороны заявили о завершении переговоров на техническом уровне. Вместе с тем, осенью этого года украинская сторона стала настаивать на закреплении в документе перспективы членства в ЕС для Украины.

14 декабря председатель Представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА отметил, что в ЕС надеются, что в Украине будет создана «политическая база» для парафирования соглашения об ассоциации.

15 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал, что накануне саммита Украина-ЕС 19 декабря Евросоюз не имеет претензий к Украине, кроме дела бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

16 декабря один из дипломатов государств Европейского Союза на условиях анонимности сказал, что Европейский Союз на саммите с Украиной 19 декабря в Киеве не парафирует соглашение об ассоциации, чтобы не легитимизовать ситуацию в стране, связанную с использованием судов для преследования оппозиционных политиков.

Справка УНИАН. Парафирование соглашения об ассоциации с ЕС является лишь формальным подтверждением завершения переговоров. Вступить в силу документ может только после его подписания и ратификации Европарламентом и национальными парламентами 27 государств Евросоюза и Украины.